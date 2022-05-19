Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 09:50 — REGNUM В селе Кокпекты Актюбинской области Казахстана не могут справится со вспышкой бруцеллёза среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Коровы Фото Алексея Гусева

По данным журналистов, в селе выявили около 250 заболевших животных, которых пришлось сдать. Там действует карантин почти год из-за этой болезни, но это не помогает справиться с инфекцией.

«Мы жили за счёт средств от продажи молока и сметаны. А сейчас никакого дохода нет, так как нет дойных коров», — сказала журналистам жительница села Куралай Узакова.

Сообщается, что в селе почти не осталось дворов, где бы не выявили больных животных. Дохода лишились многие семьи.

Стоит отметить, что бруцеллёз является зоонозной инфекцией, то есть передаётся от больных животных человеку. Болезнь взывает поражение внутренних органов.