Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 19 мая.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения, где могут найти приют беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик. ПВР рассчитаны на 14 тыс. человек.