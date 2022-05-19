Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:47 — REGNUM На Средне-Итурском месторождении Ямала обнаружена залежь с запасами одного миллиона тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Средне-Итурское месторождение расположено в 60 километрах к северо-западу от Ноябрьска. Введено в эксплуатацию в 1993 году. Накопленная добыча составляет 15,8 млн тонн нефти. Остаточные извлекаемые запасы оцениваются в 11 млн тонн.

Геологи обнаружили залежь после детального анализа ранее полученных данных сейсморазведки. На месторождении планируется пробурить ещё шесть скважин. Аналогичному дополнительному исследованию подлежат Карамовское и Холмогорское месторождения, где также есть потенциал к открытию новых залежей под действующим фондом скважин.

«Доизучение «зрелого» фонда — одно из ключевых направлений работы наших геологов. Современные технологии предоставляют нам намного больше возможностей для интерпретации геологической информации, чем несколько десятилетий назад, когда исследования юга Ямала только начинались. Открытие залежи на Среднем Итуре в очередной раз подчеркивает, что потенциал месторождений поздней стадии разработки далеко не исчерпан», — прокомментировал обнаружение новых залежей генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.