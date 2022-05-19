Сеул, , 09:48 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост доходов домохозяйств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Жители Сеула. Южная Корея Whoisgalt

Согласно опубликованным данным, с января по март 2022 года среднемесячный доход одного домохозяйства страны составил 4,83 млн вон (~$3,78 тыс.), что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми высокими с 2006 года.

Эксперты отмечают, что рост доходов связан с восстановлением экономики и ослаблением антиковидных ограничений.

Известно, что доход от трудовой и предпринимательской деятельности вырос на 10,2%, до 3,06 млн вон (~$2,4 тыс.) и 12,4%, до 862 тыс. вон (~$675) соответственно.

С другой стороны, расходы домохозяйств выросли на 6,2%, до 3,5 млн вон (~$2,73 тыс.) в месяц.