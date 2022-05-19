Ростов-на-Дону, , 09:45 — REGNUM В Ростовской области пока рано принимать решение по отмене масочного режима. Такого мнения придерживается глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Сотрудник полиции составляет протокол о нарушении масочного режима Денис Абрамов © ИА REGNUM

«В условиях сохраняющейся возможности массового распространения коронавирусной инфекции считаю, что масочный режим — это действенная мера по предупреждению передачи инфекции от человека к человеку. На мой взгляд, любой разумный человек понимает, что дополнительный барьер, который препятствует передаче вируса — это маска, — способствует сохранению здоровья», - цитирует главу ведомства ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области масочный режим будет отменён, но пока это вопрос времени. Такое заявление сделал в марте 2022 года донской губернатор Василий Голубев. Сегодня в Ростовской области снята большая часть коронавирусных ограничений, действовавших с весны 2020 года. Все решения о смягчении ковид-запретов принимаются по решению регионального оперштаба с учётом эпидемиологической ситуации.

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