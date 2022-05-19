Ростов-на-Дону, 19 мая 2022, 09:45 — REGNUM В Ростовской области пока рано принимать решение по отмене масочного режима. Такого мнения придерживается глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
«В условиях сохраняющейся возможности массового распространения коронавирусной инфекции считаю, что масочный режим — это действенная мера по предупреждению передачи инфекции от человека к человеку. На мой взгляд, любой разумный человек понимает, что дополнительный барьер, который препятствует передаче вируса — это маска, — способствует сохранению здоровья», - цитирует главу ведомства ГТРК «Дон-ТР».
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области масочный режим будет отменён, но пока это вопрос времени. Такое заявление сделал в марте 2022 года донской губернатор Василий Голубев. Сегодня в Ростовской области снята большая часть коронавирусных ограничений, действовавших с весны 2020 года. Все решения о смягчении ковид-запретов принимаются по решению регионального оперштаба с учётом эпидемиологической ситуации.
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