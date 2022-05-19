Мадрид, 19 мая 2022, 09:45 — REGNUM Легендарный тореадор из Уэльвы 50-х годов Мигель Баэс Эспуни, также известный как Литри, умер в Мадриде в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к семье Литри.
Тореадор уже много лет страдал от продолжительной болезни, которая отвлекала его от общественной жизни.
Именно по причине болезни Литри не смог присутствовать на второй свадьбе своего сына, тореадора Мигеля Баэса Спинолы, с Касильдой Ибарра, состоявшейся 14 мая в Севилье.