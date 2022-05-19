Мадрид, , 09:45 — REGNUM Легендарный тореадор из Уэльвы 50-х годов Мигель Баэс Эспуни, также известный как Литри, умер в Мадриде в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к семье Литри.

Мариано Фортуни-и-Карбо. Тореадор (фрагмент). 1869

Тореадор уже много лет страдал от продолжительной болезни, которая отвлекала его от общественной жизни.

Именно по причине болезни Литри не смог присутствовать на второй свадьбе своего сына, тореадора Мигеля Баэса Спинолы, с Касильдой Ибарра, состоявшейся 14 мая в Севилье.