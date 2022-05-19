Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в Сеть первый эпизод третьего сезона научно-фантастического анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Видео было было опубликовано 19 мая на портале Comicbook.

Слепое пятно Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США

Над сценарием новой серии популярного шоу под названием «3 Robots: Exit Strategies» работал известный писатель-фантаст Джон Скальци. Этот эпизод является прямым продолжением истории приключений «трио забавных дроидов», которые изучают «постапокалиптические стратегии выживания человечества».

Напомним, все серии третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы» Netflix выложит на своём сайте 19 мая 2022 года. Это фантастическое шоу потоковый сервис показывает с 15 марта 2019 года.

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