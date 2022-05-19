Москва, 19 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Западные политики постоянно запаздывают в восприятии происходящих событий в мире. Об этом 19 мая заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он обратил внимание, что многие западные СМИ и эксперты по ситуации на Украине предлагают условия, которые Россия выдвигала полгода назад. По словам Пушкова, «поезд ушёл», и с тех пор появились антироссийские санкции, планы Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО, а также Киев потерял контроль над частью территорий Украины.

Сенатор заметил, что западные политики также запаздывали и раньше — в ситуации с Сирией и Афганистаном, а потом оказывались вынуждены подчиниться новой реальности.

«При этом они убеждают себя, что находятся «на правильной стороне истории». Но нельзя быть на правильной стороне, постоянно отставая от истории и, пытаясь догнать её неумолимый ход, запоздало предлагать решения, годные лишь для дня вчерашнего. Надо хотя бы поспевать за историей. А она сама решит, кто окажется на её «правильной стороне», — рассуждает Пушков в телеграм-канале.