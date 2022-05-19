Энгельс, Саратовская область, , 09:42 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области главного врача одного из медучреждений подозревают в получении взятки в крупном размере. По информации регионального следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, с 10 по 22 марта главный врач медучреждения, функционировавшего до апреля в режиме ковидного госпиталя, лично получил от представителя юридических лиц, которые специализируются на оптовой торговле изделиями медицинского назначения, взятку в виде денежных средств. Незаконное вознаграждение предназначалось за ускорение оплаты данным организациям по заключенным договорам. Размер взятки превысил 150 тыс. рублей.

Руководитель медицинского учреждения задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере»). У подозреваемого проводятся обыски.

ИА REGNUM напоминает, главного врача стоматологической клиники в Саратове подозревают в получении незаконного вознаграждения в размере более 1 млн рублей за попустительство и общее покровительство в работе.

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