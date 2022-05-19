Анкара, , 09:42 — REGNUM Свою позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, в случае выполнения последними ряда условий, готовы пересмотреть власти Турции. Об этом 19 мая сообщает газета Türkiye.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что для собирающихся приехать в Анкару шведских и финских дипломатов готово «скандинавское досье» с позицией турецких властей и их требованиями. При этом ожидается, что дипломатических работников Швеции и Финляндии примет замглавы МИД Турции Седат Онал, который передаст им требования Анкары.

Также уточняется, что таковыми являются: экстрадиция членов, признанных в Турции террористическими, Рабочей партии Курдистана (РПК) и «организации фетхуллахистов» ФЕТО; прекращение поддержки обвиняемых Анкарой в причастности к подготовке государственного переворота в 2016 году представителей ФЕТО; признание террористическими, связанными, по мнению турецких властей, с РПК, т. н. Сирийских сил национальной самообороны (СНС); и закрытие всех организаций, которые связаны со структурами, ассоциируемыми в Турции с террористами, а также предоставление Анкаре соответствующих гарантий.

«Они (дипломаты Швеции и Финляндии) будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию», — говорится в материале издания со ссылкой на дипломатические источники.

При этом подчеркивается, что последние заявили, что турецкие власти не будут уступать ни в одном из пунктов «скандинавского досье».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) резко раскритиковал позицию Турции по принятию в НАТО Финляндии и Швеции, пригрозив президенту Тайипу Эрдогану отказом в поставках американских истребителей F-16.