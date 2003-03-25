Сыктывкар, 19 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Сыктывкаре ввели особый противопожарный режим. До конца мая в столице Коми будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, сообщает городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная служба

В период действия противопожарного режима, связанного с началом дачного сезона, в столице Коми запрещено использование открытого огня, в том числе в переносных мангалах, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов; применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов, размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи на открытом огне.

Как сообщало ИА REGNUM, в России лес горит на площади 41 866 га.