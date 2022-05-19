Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга определило ответственного за оповещение жителей города при чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного в разделе для документов, проходящих антикоррупционную экспертизу.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

Теперь нести ответственность за организацию передачи сигналов оповещения и/или экстренной информации о возникающих опасностях будет Центр управления в кризисных ситуациях. В обязанности Центра будет также входить оповещение о правилах поведения населения и о мероприятиях по защите населения.

Выполнение обязанностей Центра управления в кризисных ситуациях будет контролировать вице-губернатор — глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.