Галилея, , 09:50 — REGNUM Система оповещения о воздушной угрозе сработала на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает 19 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Верхней Галилеи», — указано в заявлении.

Верхняя Галилея — северная часть Галилеи, исторической области на севере Израиля, граничащей с Ливаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале израильские военные сбили над Галилеей беспилотник, предположительно запущенный с территории Сирии.

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