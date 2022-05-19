Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Израиль, 19 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Система оповещения о воздушной угрозе сработала на севере Израиля в районе Верхней Галилеи, сообщает 19 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Флаг Израиля
«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Верхней Галилеи», — указано в заявлении.
Верхняя Галилея — северная часть Галилеи, исторической области на севере Израиля, граничащей с Ливаном.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале израильские военные сбили над Галилеей беспилотник, предположительно запущенный с территории Сирии.
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