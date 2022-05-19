* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В новом отчёте Пентагона говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут препятствовать «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в будущем. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Министерство обороны США согласно с Госдепартаментом в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время контролируют «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с соглашением в Дохе, но это, вероятно, изменится в следующем году.

Новый отчёт, опубликованный генеральным инспектором Пентагона, появился после того, как министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил в интервью Тегерану, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены соглашению в Дохе и не допустят нападения на Соединённые Штаты.

Согласно Fox News, в отчёте цитируется оценка Госдепартамента о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринял шаги для выполнения своих обязательств» по соглашению. Одним из этих обязательств является предотвращение террористической деятельности и нападений «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Соединённые Штаты.

Пентагон согласен с Госдепартаментом в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могло получить международную легитимность. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, попросил «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократить своё присутствие в Афганистане на данном этапе.

Однако в отчёте прогнозируется, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снимет ограничения в отношении «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в следующие 12–24 месяца, и группировке будет разрешено тренироваться, перемещаться и, возможно, восстанавливать свои оперативные возможности за границей».