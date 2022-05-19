Иркутск, , 09:35 — REGNUM За прошедшие сутки, 18 мая, в Иркутской области произошло 40 пожаров, из которых 13 случаев горения мусора и 9 ландшафтных пожаров на площади 8,6 га. Причиной 25 пожаров стало неосторожное обращение с огнём, сообщает телеграм-канал ГК МЧС РФ по региону.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Отмечается также, что в период действия особого противопожарного режима усилена профилактическая работа в населенных пунктах, садоводствах и на прилегающей к ним территории.

«За прошедшие сутки по результатам работы межведомственных патрульных групп составлено 37 протоколов об административных правонарушениях. 20 человек привлечены к ответственности за нарушение особого противопожарного режима в населенных пунктах и 17 протоколов составлено за нарушения в лесах», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 18 мая удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 1140,6 га. Особенное беспокойство вызывает лесной очаг, с 16 мая действующий в труднодоступной местности на территории Усть-Удинском районе. По состоянию на 19 мая его площадь составляет более 3 тысяч гектаров, хотя накануне заявлялось о 3000 га.

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