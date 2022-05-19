Кызыл, 19 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Для 5 тыс. выпускников девятых классов в Туве 18 мая прозвенел «Последний звонок». Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга «Последний звонок» в Туве

Впереди их ожидает государственная итоговая аттестация.

«Каким бы ни был их выбор дальнейшего жизненного пути, мы в правительстве работаем в том числе и для того, чтобы в Туве для них были созданы все необходимые условия труда и комфортной жизни. Республике нужны родные специалисты, чьи усилия позитивно отразятся на благополучии населения», — подчеркнул глава региона.