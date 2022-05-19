Манагуа , 19 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Несмотря на требования со стороны ряда латиноамериканских государств об участии Никарагуа, Кубы и Венесуэлы в Саммите Америк в США, официальный Каракас не будет приезжать на данное мероприятие. Об этом в эфире телеканала Imagen Television заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Даниэль Ортега

«Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Но я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать», — сказал Ортега.

По его словам, участие в Саммите Америк «никого не возвышает, а, скорее, пачкает».

Ортега напомнил о существовании организации СЕЛАК, которую он назвал «мощным инструментом» для того, чтобы «сказать Европейскому Союзу: давайте встретимся»: «И Соединенным Штатам, и Канаде. Да, мы готовы из СЕЛАК пригласить их, без этих заявлений с их стороны, что они не могут участвовать из-за каких-то стран, здесь присутствующих».