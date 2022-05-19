Сан-Франциско, США, 19 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в первом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:87.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе «Далласа» форвард Лука Дончич набрал 20 очков.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 21 мая.