Благовещенск, 19 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Приамурье завершено расследование уголовного дела о взятках в полиции — на скамье подсудимых окажутся житель города Свободного и бывший инспектор ДПС. Расследование ещё одного уголовного дела в отношении экс-руководителя регистрационно-экзаменационного отделения РЭО ГИБДД МО МВД России продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в областном СУ СКР.

Взятка

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики выяснили, что житель города Свободного попросил своего знакомого инспектора ДПС помочь в получении водительского удостоверения без сдачи теоретического и практического экзаменов и без прохождения медосмотра. Сотрудник полиции согласился помочь и попросил за свои услуги 40 тыс. рублей — за справку о медосмотре и документ о сдаче теоретического экзамена и ещё 25 тыс. рублей — практического. Часть денег инспектор передал руководителю регистрационно-экзаменационного отделения, а часть присвоил себе.

Но в дальнейшем инспектор потребовал перечислить ему ещё 20 тыс. рублей за услуги по получению водительского удостоверения.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае пойдет под суд бывший заведующий кафедрой патологии Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медицинского университета. Его обвиняют во взятках и в применении насилия в отношении представителя власти.