Магас, 19 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ингушскому городу Малгобеку, которому присвоено почетное звание Города воинской славы, будет вручен символический знак — Меч Победы. Торжественная церемония вручения состоится 9 июня в Москве в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщили 19 мая в пресс-службе главы и правительства региона. В мероприятии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, представители Минобороны, Герои Советского Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений.

Телеграм-канал главы Ингушетии Махмуда-Али-Калиматова Меч Победы

Напомним, почетное звание Город воинской славы было присвоено Малгобеку в 2007 году президентом РФ Владимиром Путиным за массовый героизм его защитников в ходе Малгобекской оборонительной операции в 1942–1943 годах. Именно на этих рубежах были сорваны планы фашистского командования по захвате нефтяных районов Кавказа.

«Вручение символического Меча Победы городу-герою Малгобеку — это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам города, которые нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов», — написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.