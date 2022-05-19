Манагуа , , 09:31 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил за поддержку лидеров стран Латинской Америки, поставивших условие участие в Саммите Америк, организованном США в Калифорнии, обязательное участие всех стран региона.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

Ортега заявил, что правительству Никарагуа не интересно приезжать в США, поскольку руководство страны «не так уж и интересует этот саммит».

«Мы понимаем озабоченность, позиции правительств и президентов Латинской Америки, которые подняли эту тему, признаем их смелость в нынешних обстоятельствах противодействовать тому, как янки маргинализируют Венесуэлу, Кубу и Никарагуа», — заявил Ортега.