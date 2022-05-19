Ростов-на-Дону, 19 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Он также ранее возглавлял налоговую службу в Нижегородской области. Об этом сообщает донское управление ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Подсудимому Владимиру Шелепову вынесли приговор по двум статьям УК РФ, однако по одной из них истекли сроки давности. Руководитель управления ФНС признан виновным в получении взятки, а также мошенничестве вместе с начальником отдела выездных проверок налоговой инспекции №16 по Ростовской области Дмитрием Белекчи, которое привело к хищению 24 млн рублей из федерального бюджета.

Бизнесмен Абдулкадир Гаджиев, проходящий по тому же делу, выполнял поручения Шелепова и содействовал в получении и даче взятки.

Бывший руководитель налоговой службы за взятку приговорён к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере пятикратной суммы взятки — 467 млн 547 тыс. 650 рублей.

Белекчи за мошенничество приговорён к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей. Однако он освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Предпринимателю назначено девять лет колонии строгого режима.

ИА REGNUM сообщало, что Владимир Шелепов был задержан в марте 2018 года в Москве.