Краснодар, 19 мая 2022, 09:30 — REGNUM Праздник последнего звонка для выпускников школ состоится в Краснодарском крае 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В этом году последний звонок прозвенит для 88 тысяч выпускников — в том числе 65 тысяч девятиклассников и более 23 тысяч одиннадцатиклассников. Праздник на Кубани отметится также 146 выпускников, прибывших с Украины и из республик Донбасса.
Праздничные мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер. При этом впервые за два года на праздничные линейки смогут прийти все родители выпускников.