Краснодар, , 09:30 — REGNUM Праздник последнего звонка для выпускников школ состоится в Краснодарском крае 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

«В субботу для выпускников Кубани прозвенит последний школьный звонок. Торжественные мероприятия во всех городах и районах начнут в единое время — 9 часов утра», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году последний звонок прозвенит для 88 тысяч выпускников — в том числе 65 тысяч девятиклассников и более 23 тысяч одиннадцатиклассников. Праздник на Кубани отметится также 146 выпускников, прибывших с Украины и из республик Донбасса.

Праздничные мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер. При этом впервые за два года на праздничные линейки смогут прийти все родители выпускников.