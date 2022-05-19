Краснодар, 19 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Праздник последнего звонка для выпускников школ состоится в Краснодарском крае 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

«В субботу для выпускников Кубани прозвенит последний школьный звонок. Торжественные мероприятия во всех городах и районах начнут в единое время — 9 часов утра», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году последний звонок прозвенит для 88 тысяч выпускников — в том числе 65 тысяч девятиклассников и более 23 тысяч одиннадцатиклассников. Праздник на Кубани отметится также 146 выпускников, прибывших с Украины и из республик Донбасса.

Праздничные мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер. При этом впервые за два года на праздничные линейки смогут прийти все родители выпускников.