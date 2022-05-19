В Москве разработана новая грузоподъемная система для вертолётов
Москва, 19 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Москве на предприятии авиационной промышленности создали новую грузоподъемную систему на полностью отечественной электронной компонентной базе, сообщается на портале мэра столицы.
Отечественная разработка будет применяться на российских вертолетах МИ-38 и МИ-38Т. В будущем она может заменить конструкцию, созданную в России в 1980-е годы, а также погрузочные системы зарубежного производства.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил что в рамках импортозамещения это важный шаг, позволяющий обеспечить цикл производства вертолетов вне зависимости от иностранного оборудования.
Экспериментальный образец грузоподъемной системы для вертолётов представят в Москве 19 мая на международной выставке HeliRussia 2022. Испытания планируют провести в июне 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, запатентован внешний вид транспортно-боевого вертолета с пушечной установкой для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия.
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