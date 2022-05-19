Москва, 19 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Москве на предприятии авиационной промышленности создали новую грузоподъемную систему на полностью отечественной электронной компонентной базе, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

Отечественная разработка будет применяться на российских вертолетах МИ-38 и МИ-38Т. В будущем она может заменить конструкцию, созданную в России в 1980-е годы, а также погрузочные системы зарубежного производства.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил что в рамках импортозамещения это важный шаг, позволяющий обеспечить цикл производства вертолетов вне зависимости от иностранного оборудования.

Экспериментальный образец грузоподъемной системы для вертолётов представят в Москве 19 мая на международной выставке HeliRussia 2022. Испытания планируют провести в июне 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, запатентован внешний вид транспортно-боевого вертолета с пушечной установкой для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия.

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