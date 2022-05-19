Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кемеровской области почтили память огнеборцев, погибших при тушении пожара на заводе «Коммунар» в годы Великой Отечественной войны. Пожар в Кемерове произошёл 19 мая 1943 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В Кемерове состоялся митинг, посвящённый огнеборцам, погибшим 19 мая 1943 года при тушении пожара на заводе «Коммунар» ГУ МЧС по Кемеровской области

Завод был перевезён в Кузбасс из Украины в 1941 году и размещён в Кировском районе города. Предприятие занималось производством взрывчатых веществ. Вместе с рабочими в Сибирь переехали и пожарные части, прикреплённые к заводу.

Ровно 79 лет назад в одном из цехов произошёл пожар, из-за чего возникла угроза взрыва. Пытаясь его предотвратить, огнеборцы тушили огонь в опаснейших условиях. Но не удалось.

«После прогремевшего взрыва, когда улеглась пыль, было видно, что от цеха ничего не осталось — только огромная воронка. Из 24 пожарных в живых остались двое: один успел укрыться за машиной, другого отбросило ударной волной», — отметили в ведомстве.

В 1996 году все участники тушения пожара были награждены медалями «За отвагу». Мемориал с именами огнеборцев был установлен на территории пожарно-спасательной части №3 в Кировском районе.