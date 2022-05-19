Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области в рамках «Библионочи» проведут свыше 100 мероприятий, сообщили в минкультуре региона.

«Библионочь» © Российская государственная библиотека для молодёжи

Акция пройдёт 28 мая. В 2022 году она приурочена к Году культурного наследия народов России. Её главный слоган — «Про Традиции».

Раньше всех акция начнётся в Областной библиотеке для слепых. Здесь состоится турнир эрудита, который продолжат фольклорная игра и фольклорные посиделки с группой «Былина».

Вечером 28 мая в детской полиэтнической библиотеке детей соберут в «шатре сказок». Запланировано интерактивное чаепитие с Бабой-Ягой, квесты, викторины, мастер-классы.

В Центральной областной библиотеке для молодежи организуют уличное книжное кафе. В Областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской до полуночи в разных залах пройдут свыше 40 мероприятий.