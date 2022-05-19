Вашингтон, 19 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Студия Vaulted Sky Games вскоре выпустит первое масштабное обновление для популярной многопользовательской хоррор-игры Midnight Ghost Hunt. Об этом 19 мая сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Обновление под названием Update 1 добавит в игру локацию кукольной фабрики Dream Dolls, на которой геймерам придётся сражаться в том числе с «быстрыми и злобными куклами-убийцами». Разработчики выложили в Сеть трейлер, в котором показали, что живущие на фабрике призраки, желающие убить игроков, смогут пользоваться различным фабричным оборудованием.

Напомним, релиз Midnight Ghost Hunt в формате раннего доступа состоялся 31 марта 2022 года. Игра предлагает геймерам выступить в роли охотников за привидениями или призраков, которые могут вселяться в различные предметы. На момент написания этой новости проект имеет в Steam «очень положительные» отзывы в категории «недавние обзоры» и «очень положительные» в категории «все обзоры».