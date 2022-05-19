Ульяновск, 19 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области план посевных работ выполнен на 62%, при этом планируется значительно нарастить площадь под сев овощей. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, ульяновские аграрии засеяли больше 62% полей от плана.

«В некоторых хозяйствах работы уже завершились, а с отстающими поработаем отдельно», — заявил губернатор.

Русских сообщил об увеличении вдвое темпа сева яровых за счёт «рекордного обновления техники». Глава региона также отметил, что посевная идёт без выходных, «а в отдельных хозяйствах круглосуточно».

«В этом году увеличивается площадь сева овощей — в среднем на 20%. Считаю, что своего лука, моркови, столовой свёклы, картофеля на полках магазинов должно быть больше», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году посевная площадь под яровыми в Ульяновской области была увеличена: зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 643,8 тыс. гектаров. Рекордным был 2020 года, когда ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, что на 70% выше уровня 2019 года.