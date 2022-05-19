Донецк, 19 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуированы более 230 человек, среди которых 12 детей. Об этом 19 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 (мск) 18 мая до 08:00 19 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 231 человек, включая 12 детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 33 952 человека.