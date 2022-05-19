Иркутск, , 09:28 — REGNUM Пожароопасная обстановка в Иркутской области продолжает оставаться наряжённой. Особенное беспокойство вызывает лесной очаг, с 16 мая действующий в труднодоступной местности на территории Усть-Удинском района. Судя по данным телеграм-канала территориального ГУ ЧСМ ПФ, на 19 его площадь составляет более 3 тысяч гектаров, хотя накануне заявлялось о 3000 га.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

На помощь лесопожарным формированиям, осуществляющим тушение пожара, направлен самолёт БЕ-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. В минувшие сутки им был произведен 21 слив — 200 тонн воды, что позволило потушить 2,5 километров кромки пожара.

Забор воды производится на реке Ангаре, безопасность на водном объекте обеспечивается силами сотрудников Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за 18 мая удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 1140,6 га.

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