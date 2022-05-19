Сеул, , 09:28 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп провел 18 мая телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил текущие вопросы безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Известно, что это был первый контакт между главами оборонных ведомств двух стран с момента вступления Ли Чон Сопа в должность министра.

Стороны подтвердили важность двустороннего альянса, сошлись во мнении относительно того, что ситуация в регионе и за его пределами является очень серьёзной и что тесное взаимодействие между Сеулом и Вашингтоном важно как никогда.

Министры осудили серию запусков баллистических ракет, предпринятых КНДР, подчеркнув, что такие действия усиливают напряжённость на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, угрожают международному миру и безопасности.

Предполагается, что представители двух стран также обсудили меры противодействия будущим провокациям Пхеньяна.

Ллойд Остин также поздравил Ли Чон Сопа со вступлением в должность и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений.

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