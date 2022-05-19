Ереван, , 09:26 — REGNUM Участники протестных акций армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, снова стали перекрывать улицы в Ереване. Об этом 19 мая сообщает агентство News. am.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

Отмечается, что одна из групп участников протестов перекрыла перекресток улицы Хоренаци и движение около торгового центра «Россия мол».

Также указывается, что другая группа протестующих перекрыла шоссе у Цицернакаберда, сев на землю на проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возобновили утром 19 мая сторонники оппозиции в Ереване.