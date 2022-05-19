Пули-Хумри, Афганистан, , 09:26 — REGNUM В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насильно выселили 27 семей из кишлаков Анамак, Багдара и Таганак уезда Пули-Хесар в долине Андараб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Газни. Афганистан

Согласно источникам, они смогли взять с собой только одежду и немного еды.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили их, что они не имеют права на проживание в девяти северных провинциях.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане не прокомментировали инцидент.

Источник добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее брали в заложники семьи членов Фронта национального сопротивления в долине Сучи, а затем насильно переселяли их.