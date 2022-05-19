Париж, 19 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Регион Иль-де-Франс или Парижский регион единогласно проголосовал за дополнительную экстренную помощь на общую сумму 1,1 млн евро, которая будет добавлена к первоначальному пакету в 500 тысяч евро для украинских гражданских лиц, которые нашли убежище во Франции, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

«Наш долг — поддерживать украинский народ», — заявила Валери Пекресс во время специального заседания областной ассамблеи в присутствии посла Украины.

Бывший кандидат в президенты Франции Валери Пекресс предложила наладить партнерские отношения с Киевской и Черниговской областями.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции считает, что высылка французских дипломатов из России «не имеет под собой никаких оснований».

Читайте также: Франция надеется сохранить каналы связи с Россией