Ершовский район, Саратовская область, 19 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту убийства трех мужчин возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Убийства

Вечером 18 мая в помещении частного домовладения, расположенного в хуторе Лопатин Ершовского района, были обнаружены тела троих мужчин в возрасте 47, 52 и 60 лет. При внешнем осмотре погибших выявили признаки насильственной смерти, а именно огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Установлено местонахождения 57-летнего злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 1 января 36-летний мужчина вместе с отцом находились в квартире дома по улице Батавина, где употребляли спиртные напитки. Во время застолья между родственниками возник конфликт, в ходе которого отец вооружился кухонным ножом и ударил им сына в область живота.

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