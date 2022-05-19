Донецк, 19 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате обстрела 19 мая украинскими боевиками города Ясиноватая в ДНР.

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