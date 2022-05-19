Братислава, 19 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Словакия приветствует решения властей Швеции и Финляндии подать заявки на вступление в НАТО, 18 мая написал в своем микроблоге словацкий министр иностранных дел республики Иван Корчок.

Daniel Antal Флаги Словакии и ЕС

По его мнению, указанные страны должны «внести вклад в единство и мощь» Североатлантического альянса. Корчок добавил, что Словакия будет добиваться одобрения заявок Хельсинки и Стокгольма в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с главой финского правительства Санной Марин и выразил Финляндии поддержку по решению стать членом НАТО.