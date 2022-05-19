Севастополь, 19 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в гибели своего знакомого, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Суд

39-летний фигурант уголовного дела обвиняется в том, что вечером 3 марта текущего года, при распитии спиртных напитков со своим знакомым, он облил его подсолнечным маслом и поджег. В результате полученных ожогов потерпевший спустя несколько часов скончался в больнице.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.