Уфа, 19 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Трубопровод повредили в Уфе во время проведения гидравлических испытаний. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Демонтированный трубопровод

Сообщается, что инцидент произошел в Ленинском районе Уфы по улице Гафури.

«Для проведения технологических работ с 19 по 21 мая в районе жилого дома №77 будет перекрыта половина проезжей части», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что специалисты примут все меры для сокращения времени проведения работ и их досрочного завершения.