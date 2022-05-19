В Уфе сообщили о повреждении трубопровода
Уфа, 19 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Трубопровод повредили в Уфе во время проведения гидравлических испытаний. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба городской администрации.
Пресс-служба администрации Оренбурга
Демонтированный трубопровод
Сообщается, что инцидент произошел в Ленинском районе Уфы по улице Гафури.
«Для проведения технологических работ с 19 по 21 мая в районе жилого дома №77 будет перекрыта половина проезжей части», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что специалисты примут все меры для сокращения времени проведения работ и их досрочного завершения.