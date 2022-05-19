Брюссель, , 09:19 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду понимает, что процесс вступления страны в Евросоюз является долгим и сложным. Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе.

Майя Санду European People's Party

«Для нас членство в ЕС — это свет в конце туннеля в эти очень трудные и неопределенные времена. Четкая цель и сильное политическое послание для мобилизации всех», — сказала Санду.

Она призвала депутатов Европарламента призвать в своих странах лиц, которые принимают решения, поддержать присоединение Молдавии к Евросоюзу. Санду хотела бы видеть «прагматизм и стратегическую гибкость» в действиях стран, состоящих в ЕС.

Напомним, Кишинёв 3 марта направил в Брюссель заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Также молдавское правительство заполнило обе части анкеты для страны-претендента на статус кандидата на вступление в ЕС.