Донецк, 19 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Артиллерия ВСУ открыла огонь по донецкому городу Ясиноватая. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Огонь открыт в 9:00 с позиций в населённом пункте Авдеевка. По городу Ясиноватая выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ясиноватую несколько раз обстреляли из установки «Град».