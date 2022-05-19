Исламабад, 19 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Власти Пакистана верят в торговлю с США, а не в финансовую помощь от Вашингтона, заявил пакистанский министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Мы подчеркнули, что Пакистан верит в торговлю, а не в помощь, и мы получили от него (Блинкена) обнадёживающий ответ», — сказал он в интервью Geo TV.

Он добавил, что Пакистану хотелось бы «увидеть рост связей между бизнесменами, предпринимателями и деловыми кругами обеих стран».