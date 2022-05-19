Красноярск, , 09:16 — REGNUM В 2021 году в Красноярском крае заболеваемость острым гепатитом А среди населения снизилась в 4,5 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в краевом управлении Роспотребнадзора.

Вирус гепатита А Centers for Disease Control and Prevention's Public Health ImagКрупнейшая вспышка за 20 лет: в США разбушевался гепатит Аe Library

По данным ведомства, в общей структуре острых вирусных гепатитов гепатит А (в быту — болезнь Боткина или желтуха) составляет почти 31%.

Напомним, самым эффективным методом профилактики вирусного гепатита А на сегодняшний день является вакцинация. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть перед употреблением овощи, фрукты и ягоды, использовать для питья бутилированную или кипячёную воду и так далее.

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