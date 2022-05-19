Екатеринбург, 19 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осудили женщину, которая нанесла смертельную травму своему сожителю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Publicdomainpictures.net Приговор

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Свердловчанка поздно вернулась домой, что не понравилось её сожителю. Мужчина начал задавать вопросы относительно отсутствия женщины. Тогда свердловчанка, резавшая фрукты, ударила мужчину ножом в область груди. От полученной травмы мужчина спустя непродолжительное время скончался в больнице.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил женщину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.