Деревня Олха, Иркутская область, , 09:15 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 мая сообщило подробности ДТП, произошедшего вечером 13 мая в селе Олха Шелеховского района, где семиклассница на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Двигаясь по улице Советская, 24-летний водитель автомобиля Skoda допустил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть, не убедившись в безопасности такого поступка. В результате ДТП несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. Данная информация подкреплена съемкой видеорегистратора.

По данному факту ведется расследование, сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Как сообщало ИА, в ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися ДТП, в которых пострадали дети: только за 12 мая под колёса попали пятеро несовершеннолетних.

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Накануне, 18 мая, Усть-Илимская межрайонная прокуратура известила о проведении проверки по факту ДТП в Усть-Илимске, где погибли два человека и ещё пятеро — пострадали, в том числе, 9-летний ребенок.

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