В Приангарье опубликовано видео момента ДТП с ребёнком
Деревня Олха, Иркутская область, 19 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 мая сообщило подробности ДТП, произошедшего вечером 13 мая в селе Олха Шелеховского района, где семиклассница на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля.
Двигаясь по улице Советская, 24-летний водитель автомобиля Skoda допустил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть, не убедившись в безопасности такого поступка. В результате ДТП несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. Данная информация подкреплена съемкой видеорегистратора.
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Накануне, 18 мая, Усть-Илимская межрайонная прокуратура известила о проведении проверки по факту ДТП в Усть-Илимске, где погибли два человека и ещё пятеро — пострадали, в том числе, 9-летний ребенок.
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