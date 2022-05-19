Деревня Олха, Иркутская область, 19 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 мая сообщило подробности ДТП, произошедшего вечером 13 мая в селе Олха Шелеховского района, где семиклассница на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Двигаясь по улице Советская, 24-летний водитель автомобиля Skoda допустил наезд на пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть, не убедившись в безопасности такого поступка. В результате ДТП несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. Данная информация подкреплена съемкой видеорегистратора.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3595048" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: В Приангарье участились ДТП, в которых пострадали дети

Накануне, 18 мая, Усть-Илимская межрайонная прокуратура известила о проведении проверки по факту ДТП в Усть-Илимске, где погибли два человека и ещё пятеро — пострадали, в том числе, 9-летний ребенок.

Читайте также: Прокуратура Приангарья занялась смертельным ДТП с пострадавшим ребёнком