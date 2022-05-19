Пекин, 19 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Новую модель грузового космического корабля «Тяньчжоу» разрабатывает Китайская академия космических технологий. Корабль сможет дольше работать и брать на борт больше груза, сообщает 19 мая газета China Daily.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

Конструкторы, уточняет издание, работают над грузовиком «Тяньчжоу-6» («Небесный корабль-6»). По словам главного конструктора проекта Бай Миншэна, спецификация грузовых кораблей с 6-й по 11-ю серии будет улучшена по сравнению с сериями 3, 4 и 5.

Он отметил, что чертежи корабля уже закончены, происходит сборка роботизированного манипулятора грузовика. Изменились параметры грузового отсека, увеличен размер герметичной кабины.

«Тяньчжоу-6» можно будет дольше эксплуатировать. Корабль сможет находиться на орбите и два года обслуживать космическую станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай строит на орбите посещаемую станцию «Тяньгун». Её базовый модуль «Тяньхэ» был запущен в апреле 2021 года. 10 мая 2022 года к станции причалил грузовик «Тяньчжоу-4» с партией груза для космонавтов, которые прибудут на неё в начале июня.

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