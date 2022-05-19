Вашингтон, 19 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты на борьбу с продовольственным кризисом в мире дополнительно направят $215 млн. Об этом на министерской встрече в Нью-Йорке заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Admoblkaluga.ru Продовольственные товары

«Учитывая остроту кризиса, мы объявляем о выделении $215 млн на новую чрезвычайную продовольственную помощь», — уточнил Блинкен, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Он напомним, что Вашингтон после начала спецоперации России на Украине заявил о выделении более $2,3 млрд нового финансирования на чрезвычайную продовольственную помощь для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей.

«Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро одобрит дополнительное финансирование примерно на $5,5 млрд долларов на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность», — добавил глава Госдепа США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что на обеспечение продовольственной безопасности в мире Германия выделит в 2022 году €4 млрд. Глава МИД отметила, что глобальный кризис в сфере продовольствия невозможно решить стремительно. Она призвала «делать акцент на всех факторах, которые приводят к голоду».